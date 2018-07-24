У Тернополі хлопець обстріляв з пневматичного пістолета і побив випадкових перехожих

У потерпілого закрита черепно-мозкова травма і рана обличчя.

Правоохоронці затримали 24-річного тернополянина, який відкрив стрільбу по перехожих з пневматичного пістолета.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався поблизу торгового центру «Орнава» За словами двох хлопців, які звернулися в поліцію, біля них зупинився автомобіль і з салону невідома особа почала стріляти.

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На щастя, ні в кого кулі не влучили. Коли авто зупинилося за декілька метрів поблизу автозаправної станції, молоді люди підійшли до водія за поясненнями.

Замість виправдань, водій бризнув одному з хлопців сльозогінним газом, завдав кілька ударів та втік.

Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою та забійною раною обличчя звернувся до медиків.

Водія невдовзі затримали правоохоронці, у нього виявили пневматичний пістолет.

Щодо нього відкрито чергове кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, з колонії на Житомирщині втекли двоє небезпечних злочинців.