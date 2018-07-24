З колонії на Житомирщині втекли двоє небезпечних злочинців (фото, відео)
На Житомирщині з Бердичівського виправного центру втекли двоє засуджених.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, один засуджений утік 23 липня, а другий – сьогодні уночі.
Йдеться про двох небезпечних злочинців: першого втікача засуджено за розбій, а другого – за нанесення умисних тілесних ушкоджень.
У поліції зазначили, що втекли засуджені з різних місць, оскільки на момент втечі раніше неодноразово судимий Карпець перебував у Романівському районі та виконував громадські роботи. Однак обидва засуджених відбувають покарання у Бердичівському виправному центрі (№ 108).
Наразі в регіоні проводяться відповідні оперативні заходи.
Як повідомляв УНІАН, вранці 17 липня в Одесі троє ув'язнених втекли з Південної виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 51), проломивши стіну овочесховища. Пізніше їх усіх затримали.