З колонії на Житомирщині втекли двоє небезпечних злочинців (фото, відео)

Йдеться про двох небезпечних злочинців: першого засуджено за розбій, другого - за нанесення умисних тілесних ушкоджень.

На Житомирщині з Бердичівського виправного центру втекли двоє засуджених.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, один засуджений утік 23 липня, а другий – сьогодні уночі.

Йдеться про двох небезпечних злочинців: першого втікача засуджено за розбій, а другого – за нанесення умисних тілесних ушкоджень.

У поліції зазначили, що втекли засуджені з різних місць, оскільки на момент втечі раніше неодноразово судимий Карпець перебував у Романівському районі та виконував громадські роботи. Однак обидва засуджених відбувають покарання у Бердичівському виправному центрі (№ 108).

Наразі в регіоні проводяться відповідні оперативні заходи.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 липня в Одесі троє ув'язнених втекли з Південної виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 51), проломивши стіну овочесховища. Пізніше їх усіх затримали.