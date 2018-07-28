На Рівненщині водій іномарки збив на узбіччі жінку з двома неповнолітніми дітьми
23:57, 28 липня 2018Інциденти
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Внаслідок ДТП жінка загинула, дітей госпіталізовано.
Водій автомобіля Skoda Octavia на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням / фото НПУ
На Рівненщині водій іномарки виїхав на узбіччя дороги і збив жінку з двома неповнолітніми дітьми, жінка загинула.
Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, аварія сталася сьогодні поблизу селища Мізоч Здолбунівського району.
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Водій автомобіля Skoda Octavia на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини, здійснивши наїзд на жінку, яка йшла узбіччям разом із двома неповнолітніми дітьми.
Внаслідок отриманих травм 48-річна жінка-пішохід загинула. Дітей госпіталізовано.
На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.
За попередньою інформацією, із загиблою перебували 7-річний онук та 10-річний племінник.
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