На Рівненщині водій іномарки збив на узбіччі жінку з двома неповнолітніми дітьми

Внаслідок ДТП жінка загинула, дітей госпіталізовано.

На Рівненщині водій іномарки виїхав на узбіччя дороги і збив жінку з двома неповнолітніми дітьми, жінка загинула.

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, аварія сталася сьогодні поблизу селища Мізоч Здолбунівського району.

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Водій автомобіля Skoda Octavia на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини, здійснивши наїзд на жінку, яка йшла узбіччям разом із двома неповнолітніми дітьми.

Внаслідок отриманих травм 48-річна жінка-пішохід загинула. Дітей госпіталізовано.

На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

За попередньою інформацією, із загиблою перебували 7-річний онук та 10-річний племінник.