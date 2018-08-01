В Одеській області шукають хлопчика, який пішов у плавання по лиману на саморобному плоту

12:42, 01 серпня 2018
Інциденти
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Хлопчик пішов плавати на лиман на плоту \ фото ua.igotoworld.com

В Одеській області рятувальники і місцеві рибалки ведуть пошуки дитини, яка вирушила в плавання по лиману на саморобному плоту і на берег не повернулася.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 31 липня о 19.00 надійшло повідомлення про надзвичайну подію в селі Калагія Овідіопольського району. Зокрема, на Дністровському лимані на саморобному плоту бачили хлопчика (2007 року народження), який на берег не повернувся.

Водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили 2 тис. квадратних метрів водної поверхні і 11 тис. кв. м - обстежили місцеві рибалки. Пошукові роботи тривають.

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Теги: #хлопчик#Одещина#лиман