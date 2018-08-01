В Одеській області шукають хлопчика, який пішов у плавання по лиману на саморобному плоту

Водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили 2 тис. кв м водної поверхні і 11 тис. кв. м - обстежили місцеві рибалки. Пошуки дитини тривають.

В Одеській області рятувальники і місцеві рибалки ведуть пошуки дитини, яка вирушила в плавання по лиману на саморобному плоту і на берег не повернулася.

Читайте такожНа Одещині затримали двох чоловіків, які намагалися підняти кабель з дна лиману

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 31 липня о 19.00 надійшло повідомлення про надзвичайну подію в селі Калагія Овідіопольського району. Зокрема, на Дністровському лимані на саморобному плоту бачили хлопчика (2007 року народження), який на берег не повернувся.

Водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили 2 тис. квадратних метрів водної поверхні і 11 тис. кв. м - обстежили місцеві рибалки. Пошукові роботи тривають.