У Кам’янському вибухнуло авто з відомим волонтерською діяльністю в зоні ООС депутатом – ЗМІ (фото)

Депутат сам вибрався з автомобіля, який охопило полум’я, чоловіка госпіталізовано.

Сьогодні у Кам’янському на Дніпропетровщині приблизно о 15.15 вибухнув мікроавтобус «Фольксваген», постраждав депутат Кам’янської міськради, який був за кермом.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Подія сталася під час руху мікроавтобуса на перетині вулиць Москворецька та Сачко. Водій сам вибрався з автомобіля, який охопило полум’я. Чоловіка госпіталізовано. Наразі його оперують, стан тяжкий.

Читайте такожУ Києві вибухнули два авто: машини належать одній родині (відео)

Поліція поки не називає імені постраждалого, крім того, що він 1969 року народження. Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що постраждалий депутат Кам’янської міськради, керівник фракції «Батьківщина» Віталій Чернявський.

«У салоні автомобіля знаходився директор КП "Трамвай", депутат Кам'янської міської ради з партії «Батьківщина» Віталій Чернявський, відомий своєю волонтерською діяльністю в зоні проведення Операції Об'єднаних сил», – повідомляє місцеве видання 5692.

На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Відомості про події занесено в журнал єдиного обліку.