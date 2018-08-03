В Одеській області знайшли тіло хлопчика, який пішов у плавання по лиману на саморобному плоту (відео)
11:01, 03 серпня 2018Інциденти
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Після двох діб пошуків знайшли тіло 10-річної дитини, яка забрала за кілька десятків кілометрів.
На Одещині знайшли тіло хлопчика, якого шукали дві доби
Водолази згорнули рятувальну операцію на Дністровському лимані, де напередодні двоє дітей на саморобному плоту вийшли на відкриту воду.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. На берег тоді повернувся тільки один. Після двох діб пошуків знайшли тіло 10-річної дитини за кілька десятків кілометрів від місця, де хлопчик стрибнув у воду.
Раніше повідомлялося, що на одеському пляжі відпочивальника змило хвилею з пірса.
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