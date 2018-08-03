В Одеській області знайшли тіло хлопчика, який пішов у плавання по лиману на саморобному плоту (відео)

11:01, 03 серпня 2018
Інциденти
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Водолази згорнули рятувальну операцію на Дністровському лимані, де напередодні двоє дітей на саморобному плоту вийшли на відкриту воду.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. На берег тоді повернувся тільки один. Після двох діб пошуків знайшли тіло 10-річної дитини за кілька десятків кілометрів від місця, де хлопчик стрибнув у воду.

Раніше повідомлялося, що на одеському пляжі відпочивальника змило хвилею з пірса.

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Теги: #Одеса#хлопчик