На одеському пляжі відпочивальника змило хвилею з пірса

Через сильний шторм допомогти йому не вдалося, тіло поки не знайдено.

В Одесі на пляжі на 10-й станції Фонтану хвилею з пірса змило чоловіка.

Про це розповів очевидець події Володимир Ман повідомляє "Думська". На допомогу відпочивальнику кинулися рятувальники, однак через сильний шторм допомогти йому не вдалося. Тіло чоловіка поки не знайдено. На місце прибула поліція.

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«Вже другий день вітряно, біля берега штормить, і причали заливає хвилями. На пляжі з десяток хлопців, які збирають гроші за тапчани, і немає жодного, хто ю стояв біля пірсу і забороняв людям, що цікавляться, гуляти по пірсу під час шторму. Немає жодного оголошення про заборону. Я стояв біля пірсу і відганяв всіх бажаючих погуляти по пірсу сім'ями з маленькими дітьми. Години дві. Пішов додому. Мою зміну взяли пару бабусь, а адміністрації пляжу все до лампочки. Їм головне — прибуток», — прокоментував очевидець те, що трапилося.

Раніше у Києві через зливу обвалилася частина мосту.