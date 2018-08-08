На Рівненщині п'яний депутат райради на смерть збив велосипедиста

На даний час водій не затриманий. Слідчий, який веде справу, призначив ряд експертиз.

На Рівненщині ввечері 7 серпня депутат однієї з районних рад, перебуваючи за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, на смерть збив велосипедиста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Олександрія Рівненського району.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що водій автомобіля Аudi Q7 на іноземній реєстрації, 35-річний житель села Велике Вербче Сарненського району, на шляху до Рівного наїхав на велосипедиста. Від отриманих травм велосипедист – 58-річний житель села Олександрія – загинув на місці.

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Із власних джерел стало відомо, що за кермом позашляховика перебував депутат Сарненської районної ради. За результатами освідчення водія алкотестер показав 1,27 проміле при допустимій нормі 0,2.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За інформацією правоохоронних органів водій на даний час не затриманий.

Слідчий, який веде справу, призначив ряд експертиз.

У прес-службі прокуратури Рівненщини кореспонденту УНІАН повідомили, що коли в установі будуть мати всі матеріали справи, прокурором винуватцю ДТП буде оголошено підозру.

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