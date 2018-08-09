На Житомирщині знайшли мертвою 20-річну дівчину, яку шукали кілька днів

За словами матері зниклої, її дочка ще 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась.

У Житомирському районі, на околиці села Бондарців знайшли тіло 20-річної дівчини, яка зникла 2 серпня.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирщини. "Встановлено, що загибла - безвісно зникла 20-річна житомирянка. Заява про її розшук надійшла до поліції 6 серпня. Нині проводиться досудове розслідування. За словами матері зниклої, її дочка ще 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась. За першочерговою інформацією, дівчина могла поїхати до м. Києва. Відтак правоохоронці розпочали низку заходів по встановленню її місця знаходження. На жаль, на момент надходження повідомлення про зникнення дівчина, як нині встановлено, уже була вбита", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві жінка після сварки повісилася з плюшевим ведмедиком у руках (фото, відео 18+)

8 серпня до поліції надійшло повідомлення про виявлення на околиці с. Бондарців прикиданого будівельним сміттям тіла невідомої жінки.

"Поліцейські встановили, що загибла - без вісти зникла 20-річної житомирянка. Тіло жінки направлено для проведення експертизи та встановлення причин смерті", - додали у відомстві.

Нині у рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, триває комплекс заходів для розкриття злочину і встановлення причетних осіб.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області мати чотирьох дітей скоїла самогубство.