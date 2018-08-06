В Одеській області мати чотирьох дітей скоїла самогубство

Наразі встановлюються причини і обставини події.

В Іванівському районі Одеської області вчинила самогубство мати чотирьох дітей.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в ніч на 6 серпня в селі Мар'янівка. Зазначається, що 28-річну жінку виявлено повішеною в господарській будівлі.

Сім'я в числі проблемних не значилася. У родині виховувалися четверо дітей 2010, 2012, 2014 і 2016 років народження. Як уточнили в главку, неповнолітні перебували на обліку в соціальній службі, як такі, що потребують надання допомоги.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Тіло направлено на експертизу. Наразі встановлюються причини і обставини події.

Нагадаємо, на Львівщині 12-річний хлопчик покінчив із собою. Він пішов з дому, а знайшли його на наступний день в сараї повішеним на мотузці.