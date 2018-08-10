Убивство 20-річної дівчини на Житомирщині: поліція затримала підозрюваного

Більш детальну інформацію про затриманого поліція обіцяє надати після обрання йому запобіжного заходу.

У Житомирській області вчора поліція затримала підозрюваного у вбивстві 20-річної Анни Голубенко.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко.

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"Єдине, що можу сказати, що підозрюваного у вбивстві ми дійсно вчора затримали. Детальну інформацію поки що не даємо до обрання затриманому запобіжного заходу, однак обов'язково повідомимо пізніше", - зазначив він.

За даними відділу комунікацій ГУНП в Житомирській області, 8 серпня у Житомирському районі на околиці села Бондарці знайшли тіло 20-річної дівчини, яка зникла 2 серпня цього року.

Заява про її розшук надійшла до поліції 6 серпня. Наразі проводиться досудове розслідування.

За словами матері зниклої, її дочка 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась. Рідні припускали, що дівчина могла поїхати до Києва. Однак коли тіло дівчини знайшли, експертиза встановила, що на момент надходження повідомлення про зникнення, дівчину вже було вбито. У рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, проводився комплекс заходів для розкриття злочину і встановлення причетних осіб. Розслідування справи триває.