В Івано-Франківську невідомий обстріляв тролейбус з пасажирами

Водій тролейбусу одразу відчинила двері та випустила людей, від стрілянини ніхто не постраждав.

У місті Івано-Франківськ невідомий обстріляв тролейбус маршруту №2.

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Як повідомив мер міста Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався сьогодні, в обід, під час зупинки тролейбусу на зупинці «Крок».

«Стріляли у лобове скло. Водій тролейбусу зразу відчинила двері та випустила пасажирів. На щастя, постраждалих немає», - зазначив він.

Марцінків додав, що на місці інциденту працює поліція та ревізор з безпеки руху. Правоохоронці встановлюють особу, яка відкрила стрілянину.

Як додали у патрульній поліції Івано-Франківська, жінка-водій тролейбуса №2 звернулась до поліції з інформацією, що в обідню пору на вулиці Вовчинецькій, 4 (центр міста – УНІАН) почула удар у вітрове скло і помітила тріщину.

Після інциденту силами трьох екіпажів патрульні обстежили прилеглі вулиці.

«Судячи з пошкоджень, сліди начебто від пострілу з пневматичної зброї, – зауважили патрульні.

За даними поліції, особу з даним видом зброї, а також очевидців події наразі не виявлено.

Правоохоронці продовжують пошуки зловмисника.

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