У Києві обстріляли авто та вкрали з нього 2 мільйони (фото)

Жінка, яка перебувала в авто, не постраждала.

Сьогодні приблизно о 18.00 на вулиці Здолбунівській у Києві невідомі розстріляли автомобіль "Тойота Кемрі".

За попередніми даними, зловмисники вкрали з авто приблизно 2 млн гривень, передає "Вартові Еспресо".

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За інсайдерською інформацією, за кермом авто перебувала жінка. Вона привезла на місце події борг, який мала віддати. У цей момент на неї і скоїли розбійний напад та забрали гроші. Жінка не постраждала. Наразі копи розшукують злочинців, введено план перехоплення.

Як вдалося дізнатися, у Києві введено план "Перехоплення" з розшуку і затримання автомобіля Volkswagen Passat B6. Наряд поліції орієнтовані на зупинку таких автомобілів.