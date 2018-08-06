У Києві обстріляли авто та вкрали з нього 2 мільйони (фото)
20:06, 06 серпня 2018Інциденти
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Жінка, яка перебувала в авто, не постраждала.
За кермом автомобіля була жінка / фото espreso.tv
Сьогодні приблизно о 18.00 на вулиці Здолбунівській у Києві невідомі розстріляли автомобіль "Тойота Кемрі".
За попередніми даними, зловмисники вкрали з авто приблизно 2 млн гривень, передає "Вартові Еспресо".
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За інсайдерською інформацією, за кермом авто перебувала жінка. Вона привезла на місце події борг, який мала віддати. У цей момент на неї і скоїли розбійний напад та забрали гроші. Жінка не постраждала. Наразі копи розшукують злочинців, введено план перехоплення.
Як вдалося дізнатися, у Києві введено план "Перехоплення" з розшуку і затримання автомобіля Volkswagen Passat B6. Наряд поліції орієнтовані на зупинку таких автомобілів.
фото espreso.tv
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