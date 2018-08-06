У Києві обстріляли авто та вкрали з нього 2 мільйони (фото)

20:06, 06 серпня 2018
Інциденти
297 0
За кермом автомобіля була жінка / фото espreso.tv

За попередніми даними, зловмисники вкрали з авто приблизно 2 млн гривень, передає "Вартові Еспресо".

Читайте такожУ Запоріжжі 17-річна дівчина за кермом врізалася в поліцейських і збила двох пішоходів

За інсайдерською інформацією, за кермом авто перебувала жінка. Вона привезла на місце події борг, який мала віддати. У цей момент на неї і скоїли розбійний напад та забрали гроші. Жінка не постраждала. Наразі копи розшукують злочинців, введено план перехоплення.

Як вдалося дізнатися, у Києві введено план "Перехоплення" з розшуку і затримання автомобіля Volkswagen Passat B6. Наряд поліції орієнтовані на зупинку таких автомобілів.

фото espreso.tv

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#напад#авто