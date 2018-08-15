На Житомирщині сталася моторошна ДТП: двоє загиблих, водій фури втік (фото)

За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Туреччини.

У Житомирській області правоохоронці розшукують іноземця, який перебуваючи за кермом вантажівки, спричинив дорожньо-транспортну пригоду з двома загиблими та зник з місця події.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, аварія за участі вантажівки та легковика сталася сьогодні вранці на 70 км автодороги Київ-Чоп поблизу с. Ставище Брусилівського району. Інформація про подію надійшла близько 6.10.

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Попередньо, водій вантажного автомобіля VOLVO з турецькою реєстрацією номерних знаків виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ.

У результаті водій легковика, киянин, 1990 р.н., та його пасажир, житель Чернігівщини, 1987 р.н., від отриманих травм загинули.

Водій вантажівки з місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди втік. Поліцейські працюють над встановленням усіх обставин. Триває розшук водія-втікача. Нині з’ясовано, що це громадянин Туреччини, 1967 р.н.

Попередня кваліфікація події – ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нині на ділянці ДТП обмежено рух транспорту. Патрульні поліцейські забезпечують організацію об’їзду місця пригоди суміжною дорогою. Також працюють рятувальники, які ліквідовують загоряння вантажівки, що виникло внаслідок аварії. Розслідування справи триває.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 15 серпня сталася подвійна п'яна ДТП: авто збило людей на пішохідному переході, а потім паралізувало рух трамваїв.