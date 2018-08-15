Подвійна п'яна ДТП: у Києві авто збило людей на пішохідному переході, а потім паралізувало рух трамваїв (фото, відео)

Водій і пасажир зібрали свої речі і втекли в невідомому напрямку.

У Києві на Троєщині імовірно п'яний водій влаштував подвійну ДТП.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua й публікує відео з місця події.

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"Зі слів свідків, водій автомобіля Audi спочатку на вул. Милославській збив сім'ю на переході, а потім на вул. Закревського вилетів на трамвайні колії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій і пасажир зібрали свої речі та втекли в невідомому напрямку.

Попередньо, водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Рух трамваїв паралізовано. Потерпілого внаслідок аварії госпіталізували.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 серпня, близько 13:00 у Деснянському районі Києва "Волга" вилетіла на тротуар і збила перехожих.