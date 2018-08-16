Начальника Держслужби праці Донеччини викрили на вимаганні мільйонного хабара

Корупціонера затримали під час отримання першої частини хабара в розмірі 500 тисяч гривень.

Начальника Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області затримано у зв'язку з вимаганням хабара в розмірі 1 мільйон гривень.

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Як повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, ГПУ спільно з СБУ та Національною поліцією припинено злочинну схему отримання неправомірної вигоди начальником Головного управління Держпраці на Донеччині.

"Встановлено, що вказана особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, розробила злочинну схему, спрямовану на вимагання та одержання від директора одного з підприємств неправомірної вигоди на загальну суму 1 мільйон гривень у декілька етапів", - йдеться в повідомленні.

"Саме в таку суму керівник контролюючого органу оцінив свої послуги по зменшенню суми нарахованого підпорядкованими йому працівниками за результатами перевірки штрафу та непроведення у подальшому інспекційних відвідувань вказаного суб’єкта господарювання", - заявили у генпрокуратурі.

Так, 16 серпня під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 500 тис. грн вказану особу затримано, вилучено речові докази.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі нагадали, що за вчинення кримінального правопорушення відповідно до ч. 3 ст. 368 ККУ передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Як сказано на сайті головного управління Державної служби України з питань праці в Донецькій області, начальником цього відомства є уродженець Єнакієвого Володимир Шубін.

Нагадаємо, у Києві затримали високопосадовця ДФС, що вимагав хабара у $20 тисяч.