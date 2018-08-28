У Києві на Печерську прорвало трубу, шматком асфальту розбило скло в автомобілі (відео)

Комунальники причиною прориву називають випробування системи перед опалювальним сезоном.

В центрі Києва на Печерську прорвало тепломережу. Шматки асфальту розліталися на десятки метрів. Одне з припаркованих поруч авто пошкоджено – розбито заднє скло. На щастя водія в автомобілі не було. Комунальники причиною прориву називають випробування системи перед опалювальним сезоном.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у мережі з'явилося відео потужного "гейзера" в Києві.