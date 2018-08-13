Висотою в три поверхи: в центрі Києва забив величезний гейзер (відео)
18:24, 13 серпня 2018Інциденти
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Гейзер помітили біля центрального РАЦСу в столиці.
У мережі з'явилося відео потужного гейзера в Києві / фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві біля центрального РАЦСу відкрився новий гейзер.
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Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook. Пригода трапилася близько 16:00. Судячи з відео, гейзер був досить потужним - його висота була приблизно на рівні третього поверху.
Раніше на пляжі в Одесі забив величезний гейзер з бруду.
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