Висотою в три поверхи: в центрі Києва забив величезний гейзер (відео)

Гейзер помітили біля центрального РАЦСу в столиці.

У Києві біля центрального РАЦСу відкрився новий гейзер.

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Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook. Пригода трапилася близько 16:00. Судячи з відео, гейзер був досить потужним - його висота була приблизно на рівні третього поверху.

Раніше на пляжі в Одесі забив величезний гейзер з бруду.