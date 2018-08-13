Висотою в три поверхи: в центрі Києва забив величезний гейзер (відео)

18:24, 13 серпня 2018
Інциденти
590 0
У мережі з'явилося відео потужного гейзера в Києві / фото facebook.com/KyivOperativ

Читайте такожУ Києві одну з вулиць 15 хвилин заливав окропом, потерпіли авто (відео)

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook. Пригода трапилася близько 16:00. Судячи з відео, гейзер був досить потужним - його висота була приблизно на рівні третього поверху.

Раніше на пляжі в Одесі забив величезний гейзер з бруду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#гейзер гарячої води