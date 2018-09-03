СБУ затримала на хабарі львівських митників (фото)

Посадовці Львівської митниці ДФС були затримані після завершення робочої зміни.

Трьох працівників митного посту «Грушів», що у Львівській області СБУ та прокуратура викрила на отриманні хабарів.

Про це повідомили у СБУ в Львівській області.

«Співробітники СБ України у Львівській області спільно з обласною прокуратурою викрили на хабарництві трьох працівників митного поста «Грушів». Митники систематично одержували гроші за нестворення штучних перешкод для підприємців під час митного оформлення товарів. Усього оперативники спецслужби задокументували сім епізодів одержання хабарниками неправомірної вигоди на загальну суму у 12800 грн», - йдеться у повідомленні.

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Посадовці Львівської митниці ДФС були затримані після завершення робочої зміни.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.