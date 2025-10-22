Зрив саміту в Будапешті: Орбан продовжує готувати зустріч Трампа і Путіна

Прем’єр Угорщини заявив, що мирний саміт готують, навіть якщо Москва поки відмовляється від припинення вогню проти України.

Попри невизначеність і дипломатичну напругу, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує просувати ідею мирного саміту між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у Будапешті.

Як заявив Орбан у Facebook, підготовка до зустрічі триває, навіть попри численні повідомлення про її можливе відкладення через відмову Кремля від припинення вогню в Україні.

"Підготовка до мирного саміту триває. Дата поки що не визначена. Коли прийде час, ми його проведемо", — написав Орбан.

Відео дня

За його словами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто нині перебуває у Вашингтоні, де, ймовірно, тривають консультації щодо можливої зустрічі Путіна і Трампа.

Саміт під загрозою зриву

За інформацією медіа, Москва відмовилася від пропозиції негайного припинення вогню, що викликало сумніви у Вашингтоні щодо доцільності зустрічі найближчим часом.

У вівторок Білий дім зробив різкий розворот: офіційний представник адміністрації заявив, що "наразі немає планів" щодо зустрічі двох президентів у "найближчому майбутньому", пише аналітичний центр Atlantic Council.

Проте Орбан, який неодноразово виступав за налагодження діалогу з Росією, наполягає: Будапешт готовий прийняти переговори будь-коли, коли сторони погодяться на формат.

Вас також можуть зацікавити новини: