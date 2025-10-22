Це вже другий подібний випадок за місяць.

Аеропорт литовської столиці Вільнюса в ніч із 21 на 22 жовтня 2025 року призупиняв повітряний рух через проникнення в її повітряний простір десятків повітряних куль із контрабандою з Білорусі.

Як пише Sky News, це вже другий випадок закриття найбільшого аеропорту країни через подібний інцидент за місяць – 5 жовтня гелієві кулі з контрабандними цигарками також призвели до скасування і затримок рейсів.

"Роботу було порушено через використання метеозондів для контрабанди цигарок із Білорусі", – ідеться в заяві Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС).

Відео дня

Станом на ранок середи, 22 жовтня, "через експлуатаційні обмеження" вже було порушено роботу майже 30 рейсів. Хоча аеропорт уже відновив роботу, кілька рейсів було скасовано або затримано.

Зі свого боку голова Національного центру реагування на кризові ситуації Литви Вільмантас Віткаускас заявив, що масовий приліт метеошарів із Білорусі виглядає як скоординована операція, пише LRT.

За його словами, влада вже перехопила понад десяток дронів, а також затримала чотирьох осіб, пов'язаних із цією атакою. Загалом же, за оцінками литовської сторони, на країну з Білорусі цієї ночі летіли кілька десятків контрабандних повітряних куль.

Атаки на аеропорти в Європі – що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, останніми тижнями аеропорти в різних країнах Європи неодноразово стикалися з перебоями через виявлення дронів або інших підозрілих об'єктів у повітряному просторі. Зокрема, постраждали аеропорти Копенгагена, Мюнхена та інших країн Балтійського регіону.

Водночас у Литві цього року вже було перехоплено 487 партій цигарок, відправлених із Білорусі з використанням повітряних куль. Прикордонники також затримали 87 осіб, підозрюваних у причетності до повітряної контрабанди, що майже вдвічі більше, ніж минулого року. Крім повітряних куль, цього року було вилучено 45 дронів, які перевозили нелегальні сигарети з Білорусі.

Водночас польські та латвійські прикордонники також нещодавно перехопили повітряні кулі з цигарками, запущеними з Білорусі. Зазначається, що така повітряна контрабанда активізувалася цьогоріч на тлі зведення фізичного бар'єру на кордоні ЄС і Білорусі та встановлення системи відеоспостереження вздовж усього кордону з Білоруссю.

