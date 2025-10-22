Проєкт стане першим повноцінним Survival-хоррором для студії Frogwares.

Українська студія Frogwares перенесла реліз своєї гри The Sinking City 2, натхненної творчістю Говарда Лавкрафта, на 2026 рік. Спочатку продовження мало вийти у 2025-му, проте студія заявила, що їй потрібно більше часу.

Головна причина - війна. Розробка гри в умовах постійних атак, перебоїв з електрикою і повітряних тривог виявилася серйозним випробуванням:

"Розробляти гру під час війни - це те, до чого неможливо підготуватися. У якийсь момент ми по кілька днів сиділи без світла, коли дрони і ракети били по електромережах. Потім почалися нічні атаки дронів - з опівночі до світанку. Усе це постійно уповільнювало роботу", - розповів голова видавництва Frogwares Сергій Оганесян.

Ще одна причина затримки - зміна жанру. The Sinking City 2 стане першим повноцінним survival-хоррором від студії, раніше відомої за детективними іграми про Шерлока Холмса та оригінальною The Sinking City: "Коли ми почали розробляти хоррор, виявилося, що це зовсім інший тип мислення".

Frogwares не називає точної дати виходу, але орієнтується на першу половину 2026 року. Найближчими місяцями команда обіцяє показати більше геймплея і розповісти, як просувається робота над проєктом.

