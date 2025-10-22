Канадські казарки відомі тим, що нападають на людей, вважаючи їх "ворогами".

В Канаді казарки нападають на людей, при цьому не виключено, що ці птахи можуть залітати на територію Європи, в тому числі й України.

Як розповів "Телеграфу" співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, кандидат біологічних наук Микола Роженко, теоретично не можна виключати, що канадська казарка перелетить з Північної Америки в Європу. Хоча фахівець зазначив, що йому не відомі такі випадки.

Найбільш агресивні птахи навесні, коли відкладають яйця. Як написало видання Ottawa Citizen, цього року ці птахи "окупували" територію військового містечка на заході Оттави, тому мешканцям навіть видали спецзасоби для захисту від канадських казарок.

Канадська казарка: що відомо

Розміри дорослої канадської казарки можуть досягати 110 см, розмах крил - 183 см, а маса до 6,5 кг. Ці водоплавні птахи живуть на берегах річок, водосховищ, боліт, але при цьому вони добре ходить по землі.

У казарки голова і шия чорні з великими білими плямами з боків голови, що розповсюджуються на щоку, підборіддя і горло. Решта забарвлення тіла - сірувато-бура з хвилястими смугами на боках.

Чому казарка нападає на людей

Птахи стають агресивними у період гніздування. Нападають на людей переважно самці, поодинокі молоді особини, або ті, що вирощують потомство.

Перед нападом казарка попереджає шипінням, витягуванням шиї та опусканням голови. При нападі птах може почати гнатися за "ворогом", бити крилами та клювати.

Раніше орнітолог пояснив, чому в Україну з російської тайги прилетіли кедрівки. Він зазначав, що у Київській області помітили масовий приліт кедрівок з російської тайги. За словами фахівця, це сталося через нестачу кормової бази.

