Результати експертизи щодо вибуху міномета "Молот" на полігоні засекретили – нардеп

Комітет ВР з нацбезпеки і оборони прийняв рішення звернутися до генерального прокурора за поясненнями, чому військова прокуратура Західного регіону відмовилася надавати членам комітету результати експертизи.

Військова прокуратура засекретила висновки експертизи, проведеної після вибуху міномету “Молот” під час навчань на полігоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський на засіданні комітету.

“Це недопустима ситуація. Я публічно звертаюся до Юрія Луценка, я хочу терміново з ним провести нараду і отримати відповідь, навіщо військова прокуратура ховає від суспільства результати експертизи, чому вона не дає відповіді на питання, поставлені членами комітету”, - сказав Пашинський.

Також він публічно звернувся з цього приводу до міністра юстиції Павла Петренка.

Крім того, Пашинський додав, що має намір зустрітися з Луценком вже завтра. “Я хочу попросити всіх членів комітету долучитися до цієї роботи. Я думаю, що або завтра в обідню перерву, або найближчим часом (зустрітися з очільником ГПУ — УНІАН)”, - сказав він.

Комітет ухвалив рішення офіційно звернутися до генпрокурора з тим, щоб він провів службове розслідування і забезпечив надання членам комітету результатів експертизи.

Слід зазначити, що на комітет не прийшов жоден представник Генеральної прокуратури або, зокрема, військової прокуратури. З’явилися лише представники Міністерства внутрішніх справ та Генерального штабу.

Від Генштабу виступив генерал Іван Лісовий, який зазначив, що у Збройних сил немає претензій до експлуатації міномету “Молот”.

“На сьогодні цей міномет зіграв основну роль у вогневому ураженні на фронті. Він складає більшу частину мінометів, які є на озброєнні”, - сказав він.

Також генерал заявив, що причин вибуху міномета може бути три: або подвійне заряджання, або несправність самої міни, або несправність підривника.

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Він також зазначив, що всі три причини мав би контролювати особовий склад. “Ці три питання — міна, подвійне заряджання, підривник — це контролює особовий склад. Напевно в цьому є упущення”, - сказав він.

Водночас Лісовий визнав, що у частині мінометів були неякісні запобіжники і бійці заміняли їх запобіжниками від мінометів радянського виробництва, оскільки ті є ідентичними. На запитання Пашинського, чи правда, що на мінометах штатні запобіжники були скручені і стояли нештатні, генерал відповів: “Був такий момент, що із заводу нам надійшли 45 запобіжники, які були перекалені, ми поставили запобіжники радянського зразка і жоден з них не відмовив і не розірвався”.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня о 05:55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет "Молот". Загинули троє військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, яка базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро осіб під час вибуху отримали поранення. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.

11 липня на Рівненському полігоні проводили слідчий експеримент з метою встановлення причини вибуху міномета.