Військові на Рівненщині загинули від вибуху міномета "Молот"

За словами волонтера, експерти по металу стверджують, що марка сталі в стовбурі не відповідає технічним характеристикам, вона м'якша, ніж повинно бути.

Причиною загибелі військових навчаннях в Рівненській області знову став розрив міномета «Молот».

Про це повідомляє журналіст і правозахисник Ольга Решетілова на своїй сторінці в Facebook.

«Ми неодноразово пробували звернути увагу на те, що з «Молотами» є проблема. Експерти по металу стверджують, що марка сталі в стовбурі не відповідає технічним характеристикам, вона м'якша, ніж повинно бути», — пише вона.

На думку волонтера, для уточнення необхідно провести експертизу матеріалу, з якого виготовлений міномет. Вона також зазначила, що це не перший випадок, коли через цей виду міномета бійці гинуть.

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"Минуло рівно два роки з часу першого розриву міномета «Молот» на полігоні «Широкий лан». Тоді загинули дві людини. З тих пір від розриву «Молотов» загинули щонайменше 12 осіб. «Айдар», 72 бригада", - уточнила Решетілова.

У коментарі UA: Рівне спікер ОК «Захід» підтвердив інформацію, що вибухнув саме міномет «Молот». Постраждали бійці 128-ї бригади.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині під час військових навчань розірвало міномет. Повідомлялося, що троє людей загинули, ще дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.