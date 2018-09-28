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Показував дівчатам статевий орган: у мережі з'явилося відео зі збоченцем у метро Києва

16:36, 28 вересня 2018
Інциденти
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Невідомо, чим закінчився інцидент з чоловіком / Скріншот

Як повідомляє "Київ Оперативний", він нібито ходив за дівчатами і просив допомоги. "Коли ті відгукувалися — показував їм свої статеві органи", - йдеться у повідомленні.

На опублікованому запису видно, як збоченець, помітивши, що його знімають, застібає штани й намагається втекти.

Відео 18+

Невідомо, чим закінчився інцидент. Однак, судячи з усього, чоловік просто втік.

Раніше на Дорогожичах у Києві зловили онаніста, який тиждень не давав спокою місцевим дівчатам і дітям. Скарги до поліції не допомогли вирішити проблему. Тому мешканці почали діяти самостійно.

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Теги: #Київ#метро