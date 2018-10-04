У Миколаєві під час сесії міськради невідомі облили фекаліями депутатів (фото, відео)

Причина скоєння хуліганських дій стосовно депутатів поки що невідома.

Під час сьогоднішнього засідання позачергової сесії Миколаївської міської ради до залу увірвалися кілька молодиків, які облили фекаліями трьох депутатів.

Про це передає кореспондент УНІАН.

Від дій невідомих постраждали Владислав Єнтін, Олена Кисельова і Сергій Мотуз.

Читайте такожНа Вінниччині мера міста облили кров'ю через Кримський міст (фото)

Після цього між молодими людьми і депутатами стався словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Причина скоєння хуліганських дій стосовно депутатів поки що невідома.

Також незрозуміло, чи метою хуліганів були всі троє депутатів, чи хтось один із них. З учасниками конфлікту працює поліція.

Міський голова Олександр Сенкевич оголосив перерву в роботі сесії для усунення наслідків інциденту.

Як повідомляв УНІАН, у Києві облили фекаліями авто російських дипломатів.