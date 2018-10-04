Стали відомі подробиці "фекальної" сутички в Миколаївській міськраді (фото)

Хлопець, обливший депутатів фекаліями, проніс їх у сесійну залу під виглядом кави.

Чоловік, який облив фекаліями депутатів Миколаївської міськради, зміг пройти до сесійної зали, так як сказав охоронцеві, що несе одному з народних обранців "каву".

За словами очевидців, юнак, який зайшов у сесійний зал, на вході був зупинений охоронцями, повідомляють "Новости-N". Однак він заявив, що несе депутату каву і його пропустили. Тоді він попрямував до депутата Владислава Єнтіна і вилив вміст великого кавовової склянки на депутата, однак фекальна маса потрапила також на Сергія Мотуза і Олену Кисельову. Всі троє постраждалих кинулися за кривдником.

Після події між депутатами і молодиками виникла суперечка, а потім бійка. Депутат Мотуз отримав удар по обличчю, після чого намагався помститися кривдникові, але не зміг пробратися через захищаючих хлопця "побратимів".

Потім вже Депутат Єнтін поривався підійти до кривдника, але його не пускала поліція. В якийсь момент він вирвався, дістав пістолет і зі словами «у мене є дозвіл» підбіг до хлопця, якого вже тримала поліція, і дав йому ляпаса.

Після події поліція відвезла до райвідділу двох підозрюваних у нападі на депутатів.

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішнього засідання позачергової сесії Миколаївської міської ради в зал увірвалися кілька молодих людей, які облили фекаліями трьох депутатів.