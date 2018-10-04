этот материал доступен на русском

Стали відомі подробиці "фекальної" сутички в Миколаївській міськраді (фото)

13:11, 04 жовтня 2018
Інциденти
404 0
Під час сесії Миколаївської міськради хлопець облив фекаліями трьох депутатів / фото Новини-N

Чоловік, який облив фекаліями депутатів Миколаївської міськради, зміг пройти до сесійної зали, так як сказав охоронцеві, що несе одному з народних обранців "каву".

За словами очевидців, юнак, який зайшов у сесійний зал, на вході був зупинений охоронцями, повідомляють "Новости-N". Однак він заявив, що несе депутату каву і його пропустили. Тоді він попрямував до депутата Владислава Єнтіна і вилив вміст великого кавовової склянки на депутата, однак фекальна маса потрапила також на Сергія Мотуза і Олену Кисельову. Всі троє постраждалих кинулися за кривдником.

фото Новини-N

Після події між депутатами і молодиками виникла суперечка, а потім бійка. Депутат Мотуз отримав удар по обличчю, після чого намагався помститися кривдникові, але не зміг пробратися через захищаючих хлопця "побратимів".

фото Новини-N

Потім вже Депутат Єнтін поривався підійти до кривдника, але його не пускала поліція. В якийсь момент він вирвався, дістав пістолет і зі словами «у мене є дозвіл» підбіг до хлопця, якого вже тримала поліція, і дав йому ляпаса.

фото Новини-N

Після події поліція відвезла до райвідділу двох підозрюваних у нападі на депутатів.

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішнього засідання позачергової сесії Миколаївської міської ради в зал увірвалися кілька молодих людей, які облили фекаліями трьох депутатів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #міськрада#Миколаїв#сутичка#фекалії