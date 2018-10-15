У Києві горить завод (фото, відео)

Серйозно ніхто не постраждав, але кілька людей надихалися димом.

15 жовтня в Києві за адресою вулиця Жилянська, 97, на заводі "Транссигнал" сталася пожежа. Стовп чорного диму було видно з різних куточків Києва.

Пожежникам надійшов виклик про займання близько 14:10, передає "Інформатор".

Читайте такожУ Києві загорівся готель - ЗМІ (фото)

Полум'я охопило 60 метрів квадратних промислової будівлі на п'ятому поверсі. Людей, які перебували в приміщенні, евакуювали. Серйозно ніхто не постраждав, але кілька людей надихалися димом. Медики надали їм допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

У будівлі були балони з газом, які могли вибухнути. На місці працюють пожежники, які ліквідують пожежу та її наслідки. Також чергують медики, рятувальники і поліція. Причини займання встановить слідство.