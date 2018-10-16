Військова прокуратура почала розслідування катастрофи винищувача Су-27 на Вінниччині

Відкрито кримінальне провадження за ст. 416 ККУ «Порушення правил польотів або підготовки до них».

Військова прокуратура центрального регіону почала розслідування падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області.

Про це повідомили у прес-службі відомства. За попередніми даними, літак ВПС України піднявся у повітря з аеродрому у Старокостянтинові та для виконання учбово-бойового вильоту в рамках військових навчань «Чисте небо-2018».

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"Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України «Порушення правил польотів або підготовки до них». Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, близько 17.00 на Вінниччині в районі села Уланів під час виконання навчально-бойового польоту розбився винищувач Су-27.

Внаслідок аварії загинули обидва пілоти: військовослужбовець Повітряних Сил ЗСУ та військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.