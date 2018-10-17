Очевидці про інцидент у Керчі: був вибух і стрілянина, людей на сходах просто розстрілювали

Поранених в результаті вибуху в Керчі хвилею викинуло назовні.

Очевидці вибуху розповіли про інцидент в коледжі Керчі.

"Кажуть, що на 1 поверсі був вибух. На 2 стрілянина, і "тих, хто був на сходах, просто розстрілювали", - повідомляє Телеграм-канал "Говорит Москва".

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Дівчина, яка була очевидцем вибуху в Керчі, розповіла ЗМІ, що на другому поверсі після вибуху в будівлі було чути стрілянину. Цю інформацію підтвердили ще декілька очевидців.

В їдальні, де все сталося, не було газових балонів. Поранених хвилею викинуло назовні.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Росією Керчі 10 осіб загинули, ще близько 40 постраждали при вибуху в політехнічному технікумі.