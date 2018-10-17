В окупованій Керчі у коледжі пролунав вибух: багато загиблих і постраждалих (фото)

Швидких машин для евакуації постраждалих в результаті вибуху в Керчі не вистачає.

В окупованій Керчі в політехнічному коледжі пролунав вибух.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє 112. "Вже відомо про 10 загиблих, постраждали щонайменше 50 осіб", - йдеться в повідомленні.

У бік навчального закладу поїхали швидкі, поліція, МНС, передає "Керч.ФМ".

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"Дуже багато постраждалих, їх вантажать у швидкі машини, 4-5 машин вже від'їхали, їде машина за машиною, дуже багато розбитих стекол", - повідомляють ЗМІ.

"Щось сталося в їдальні. Там люди з автоматами", - сказали жителі Керчі.

Станом на 12.25 стало відомо, що швидких машин для евакуації постраждалих після вибуху в Криму не вистачає. Для транспортування залучили громадський транспорт. На місце приїхала аварійно-газова служба.

За даними "Кримінформу", в коледжі стався вибух газу. За попередніми даними, 10 людей загинули, ще 50 постраждали.

"РІА Новости" з посиланням на медичні джерела підтвердило загибель 10 людей під час вибуху в Керчі. 50 людей постраждали.