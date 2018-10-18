У Львові "замінували" десять готелів та фітнес-клубів (відео)

Правоохоронці проводять евакуацію людей, після чого обстежать приміщення будівель та прилеглі до них території.

У Львові через повідомлення про замінування вибухотехніки обстежують десять будівель готелів та фітнес-клубів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Читайте такожВ Києві пройшла евакуація з Шевченківського райсуду через повідомлення про замінування

Згідно з повідомленням, сьогодні, 18 жовтня, о 10.20 до поліції надійшла інформація від працівників «Гарячої лінії» Львова про те, що на їхню електронну скриньку надійшло повідомлення про замінування десятьох будівель готелів та фітнес-клубів, розташованих на вулицях Коперника, Свободи, Стрийській, Долинського, Науковій, Масарика, Степана Бандери, Стефаника, Перфецького та на площі Міцкевича.

На місця виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб.

Зазначається, що правоохоронці проведуть евакуацію людей, після чого обстежать приміщення будівель та прилеглі до них території.

Як повідомляв УНІАН, у вересні у центрі Львова через повідомлення про замінування евакуювали з ТРЦ майже 5 тисяч осіб.