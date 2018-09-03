У центрі Львова через "мінування" евакуювали з ТРЦ майже 5 тисяч осіб (відео)

Правоохоронці евакуювали з ТРЦ близько 4,8 тисяч осіб, але вибухівку так і не знайшли.

У неділю, 2 вересня, анонім повідомив в поліцію про замінування торгово-розважального центру Forum Lviv на вулиці Під Дубом у Львові.

Про це повідомила прес-секретар поліції Львівщини Світлана Добровольська, передає ZAXID.NET.

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За її словами, невідомий подзвонив в поліцію близько 17:00. На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

Правоохоронці евакуювали з ТРЦ близько 4,8 тисяч осіб, але вибухівку так і не знайшли.

Зараз поліція встановлює особу псевдомінера, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.