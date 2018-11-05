Український автобус потрапив у ДТП в Польщі

Пасажирів українського автобуса розмістили в школі міста Прошувка, де вони чекають на інший автобус.

У неділю вдень на автостраді А4 (з України через Польщу до Німеччини) поблизу міста Бохня (Малопольське воєводство) сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів та двоповерхового автобуса з України.

Як повідомили у поліції, аварія сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 на висоті місцевості Прошувки, пише Польське радіо.

Сімом пораненим, у тому числі двом дітям та вагітній жінці, надали допомогу на місці, а потім їх доставили до лікарні для подальшої діагностики.

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72 пасажирів українського автобуса розмістили в школі міста Прошувка, де вони чекають на інший автобус.

Ще раніше, на автостраді А4, в Хотиньці, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі української вантажівки. Її водій мав близько 2 проміле алкоголю. З отриманими травмами він потрапив до шпиталю.

Раніше УНІАН повідомляв, що у вівторок, 11 вересня, біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі: 19-річна дівчина загинула, 6 осіб отримали поранення.