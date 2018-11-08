У Чернівецькій області близько 20 контрабандистів напали на прикордонників

Двох українських прикордонників госпіталізували, а нападникам вдалося втекти.

У Чернівецькій області група зловмисників напала на двох співробітників Державної прикордонної служби, які на прикордонній ділянці виявили ящики з цигарками.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецького прикордонного загону, інцидент стався 7 листопада у селищі Красноїльськ Сторожинецького району.

За інформацією прес-служби, прикордонний наряд виявив місце накопичення тютюнових виробів, які вже були підготовлені до подальшого транспортування через українсько-румунський кордон.

«Звісно ж, втрачати товар жителі Красноїльська не захотіли. Як наслідок – приблизно 20 осіб вчинили напад на прикордонний наряд і спробували заволодіти їх зброєю. Вони нанесли тілесних ушкоджень двом працівникам ДПСУ. Нападникам вдалося утекти, наразі триває їх пошук», - повідомили у прес-службі прикордонного загону.

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У відомстві зазначили, що постраждалі співробітники прикордонного загону отримали травми середнього ступеня тяжкості та перебувають на лікуванні в медичному закладі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області, наразі за даним фактом правоохоронці внесли відомості до ЄРДР в рамках ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівників правоохоронних органів) ККУ.

За скоєння злочину правопорушникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, в кінці жовтня біля українсько-румунського кордону сталася стрілянина, внаслідок чого були поранені троє чоловіків.