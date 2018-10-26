Поблизу українсько-румунського кордону сталась стрілянина (відео)
18:50, 26 жовтня 2018Інциденти
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Троє селян із пораненнями перебувають у лікарні.
Поблизу українсько-румунського кордону сталась стрілянина
Біля українсько-румунського кордону сталась стрілянина. Трьох чоловіків поранено.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Сутичка сталась біля кафе у селі Селятин між прикордонниками та місцевими жителями, яких підозрюють у контрабанді. За версією військових, до їхнього колеги почали чіплятися селяни, й той викликав на підмогу з десяток прикордонників. Проти них вийшли 15 селян й, нібито, саме вони затіяли штовханину. Військові стверджують: вгамувати місцевих змогли лиш пострілами пістолета.
Троє селян із пораненнями перебувають у лікарні. У кількох прикордонників - забої і синці.
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