Поблизу українсько-румунського кордону сталась стрілянина (відео)

Троє селян із пораненнями перебувають у лікарні.

Біля українсько-румунського кордону сталась стрілянина. Трьох чоловіків поранено.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Сутичка сталась біля кафе у селі Селятин між прикордонниками та місцевими жителями, яких підозрюють у контрабанді. За версією військових, до їхнього колеги почали чіплятися селяни, й той викликав на підмогу з десяток прикордонників. Проти них вийшли 15 селян й, нібито, саме вони затіяли штовханину. Військові стверджують: вгамувати місцевих змогли лиш пострілами пістолета.

Троє селян із пораненнями перебувають у лікарні. У кількох прикордонників - забої і синці.