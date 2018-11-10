На Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинуло троє людей (відео)

Винуватця ДТП, внаслідок якої загинуло троє осіб, патрульні раніше тричі зупиняли п’яним.

На Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинуло троє осіб.

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Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Пустоіваннє.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою. Водій та двоє пасажирів мікроавтобуса загинули.

На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, а також рятувальники.

Крім того повідомляється, що водія-винуватця ДТП патрульні раніше тричі зупиняли п’яним. На водія мікроавтобуса, який з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із бензовозом і загинув з двома пасажирами - подружжям рівнян, впродовж цього року патрульні тричі складали адміністративні матеріали за керування автомобілем напідпитку.

Від зіткнення з мікроавтобусом цистерну, яка була порожньою, відкинуло у відбійник, водій бензовоза отримав перелом ноги та численні забої. Наразі він перебуває в лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу.