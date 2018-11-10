На Одещині жінка випала з переповненої маршрутки та впала у кому (відео)

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом тяжкого травмування жінки, яка випала на дорогу з маршрутки під час руху.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася напередодні в Біляївському районі.

41-річна жінка випала із задніх дверей пасажирського мікроавтобуса, який їхав за маршрутом Наті-Одеса.

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Встановлено, що салон мікроавтобуса, яким керував 31-річний водій, був переповнений. Під час повороту біля села Нерубайське під натиском пасажирів, що стояли біля задніх дверей, вони відкрилися. В результаті жінка випала з маршрутки й отримала травми, від яких впала в кому. Потерпілу госпіталізували.

Автобус знятий із маршруту й поміщений на майданчик тимчасового утримання автотранспорту для проведення експертиз, повідомили в главку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в Ірпені з маршрутки під час руху випала 15-річна дівчина.