У Польщі водій збив трьох українок, дві жінки загинули на місці (фото)

Аварія сталася на ознакованому та освітленому пішохідному переході.

У селі Сарнув Сілезького воєводства Польщі автомобіль Hyundai Tucson збив на пішоходному переході трьох громадянок України.

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Як повідомляє «Польське радіо», трагічний інцидент стався 10 листопада. Дві українки загинули на місці, ще одна перебуває у лікарні у важкому стані.

Про висунення водію звинувачень у понеділок, 12 листопада, повідомив речник Повітової комендатури поліції у Бендзині Павел Лотоцький. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Зазначається, що аварія сталася ввечері на ознакованому та освітленому пішохідному переході. За кермом авто знаходився 36-річний житель Заверцянського повіту Сілезького воєводства.

За словами правоохоронців, після удару авто одна із жінок впала у канаву, друга опинилася на протилежному боці проїжджої частини, а третя впала під колеса автівки марки Volkswagen, що їхала позаду Hyundai Tucson. Останню, 46-річну жінку госпіталізували. На місці загинули 44-річна та 39-річна жінки. Особи постраждалих, як повідомляється, вдалося встановити не одразу.

Водій Hyundai Tucson був тверезим. У нього також взяли кров, аби перевірити, чи не був він під впливом наркотиків.

Раніше повідомлялось, що в Чехії у результаті зіткнення вантажівки з мікроавтобусом Mercedes загинули четверо громадян України, ще одна українка отримала серйозні травми.