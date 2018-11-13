У Дніпрі в університетському гуртожитку обвалилася стеля (фото)

Поки триватиме ремонт, чотирьох студенток переселять в інші кімнати. Коли він закінчиться, вони зможуть повернутися.

Вже другий раз за осінь в гуртожитку ДНУ, що на проспекті Гагаріна, обвалилася стеля.

Про це повідомляє місцеве видання "В городе Днепр".

Інцидент стався в кімнаті на другому поверсі, але вже іншому корпусі. У момент обвалу В кімнаті перебувала студентка історичного факультету: на щастя, вона не постраждала.

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Поки триватиме ремонт, чотирьох студенток переселять в інші кімнати. Коли він закінчиться, вони зможуть повернутися.

Чому стеля обвалилася встановлює комісія, але припускають, що це пов'язано з великим терміном експлуатації будівлі.

Як повідомляв УНІАН, у мінському торговому центрі "Арена-Сіті" на людей обвалилася стеля.