У Дніпрі в університетському гуртожитку обвалилася стеля (фото)
16:52, 13 листопада 2018Інциденти
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Поки триватиме ремонт, чотирьох студенток переселять в інші кімнати. Коли він закінчиться, вони зможуть повернутися.
Чому стеля обвалилася встановлює комісія / "В місті Дніпро"
Вже другий раз за осінь в гуртожитку ДНУ, що на проспекті Гагаріна, обвалилася стеля.
Про це повідомляє місцеве видання "В городе Днепр".
Інцидент стався в кімнаті на другому поверсі, але вже іншому корпусі. У момент обвалу В кімнаті перебувала студентка історичного факультету: на щастя, вона не постраждала.
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Поки триватиме ремонт, чотирьох студенток переселять в інші кімнати. Коли він закінчиться, вони зможуть повернутися.
Чому стеля обвалилася встановлює комісія, але припускають, що це пов'язано з великим терміном експлуатації будівлі.
Як повідомляв УНІАН, у мінському торговому центрі "Арена-Сіті" на людей обвалилася стеля.
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