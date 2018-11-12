У мінському торговому центрі "Арена-Сіті" на людей обвалилася стеля (фото, відео)

Стеля впала на квітковий павільйон, в якому на той момент знаходилися продавчині, постраждала одна дівчина.

У торговому центрі «Арена-Сіті» в Мінську обвалилася підвісна стеля, щонайменше одна людина отримала травми.

Як повідомляє TUT.BY, інцидент стався 12 листопада близько 16:00.

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«В ТЦ „Арена-Сіті“ сталося обвалення підвісної стелі, гіпсокартону, загальна площа 150 кв. м. Допомога співробітників МНС не потрібна. Інформація про постраждалих уточнюється», — повідомила журналістам офіційний представник МНС по Мінську Ольга Мельченко.

За її словами, обвалилися підвісні елементи, а не стельове перекриття.

В результаті інциденту постраждала одна дівчина. Як розповіли очевидці, стеля впала на квітковий павільйон, в якому на той момент знаходилися продавчині. Одразу після обвалу їх з-під уламків швидко витягли чоловіки.

«Охорона спрацювала дуже швидко. Одразу всіх відвідувачів евакуювали з торгового центру», — розповіли свідки події.

Нагадаємо, 25 березня в ТРЦ "Зимова вишня" у російському Кемерові сталася велика пожежа. За інформацією МНС РФ, вона почалась на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина. Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.