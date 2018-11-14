На літній гумі по заметах: у Києві в ДТП постраждали 4 людини (відео)
У Києві на Гостомельському шосе у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася через незаміну водіями літньої гуми на автівках, постраждали четверо людей.
Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич у Facebook.
«Зима приходить несподівано, а ще несподіванішим є перший сніг, перша ожеледь і з ними перші неприємності на засніженій дорозі. Особливо для автолюбителів», - зазначив він.
«Перші любителі літньої гуми взимку вже на власному досвіді переконалися у «безпечній» їзді в снігопад на слизькій дорозі: Гостомельське шосе, зіткнення трьох легкових автомобілів (двоє з яких на літній гумі), 4 потерпілих, травматична ампутація ноги, тривале лікування», - повідомив заступник голови Нацполіції.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 14 листопада, в Києві випав перший сніг, через що виникли затори на дорогах столиці. Для очищення міста від снігу задіяно 287 одиниць техніки та 61 бригада з ручного прибирання.
У зв'язку з погіршенням погодних умов і скупченням транспорту введено оперативний стан для тролейбусів, автобусів і трамваїв. Наземний громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху. Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, у зв’язку з ускладненням погодних умов у столиці сталося майже 300 ДТП. Він зазначив, що поліція просила водіїв, щоб вони завчасно змінили літню на зимову гуму.