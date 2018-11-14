У Києві через снігопад сталося майже 300 ДТП

Усі служби задіяні для ліквідації наслідків погіршення погодних умов.

У Києві у зв’язку з ускладненням погодних умов сталося майже 300 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі одного з телеканалів.

Він заявив про ускладнення дорожнього руху у зв'язку з погодними умовами. «На даний момент усі служби задіяні для ліквідації наслідків. Створено спеціальний оперативний штаб, в який входять усі служби, включно з поліцією, дорожніми службами, ДСНС», - зазначив Білошицький.

Він зауважив, що поліція попереджала та проводила роз’яснювальну роботу щодо технічного стану транспортних засобів, щоб водії завчасно змінили літню на зимову гуму.

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«Ми відзначаємо велику кількість транспортних пригод у зв’язку з ситуацією, яка склалася. На даний момент у Києві ми маємо біля 300 ДТП, це починаючи від ранку, і це досить велика кількість», - поінформував перший заступник начальника поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 14 листопада, в Києві почався снігопад. Для очищення міста від снігу задіяно 287 одиниць техніки, а також 61 бригада по ручному прибиранню.

У зв'язку з погіршенням погодних умов і скупченням транспорту введено оперативний стан для тролейбусів, автобусів і трамваїв. Наземний громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху.