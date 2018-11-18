Під Одесою жінку збили одразу два автомобілі, місцеві мешканці перекрили трасу (фото)

Місцеві вважають, що аварія сталася через відсутність освітлення та світлофора на пішохідному переході.

Біля селища Хлібодарське Одеської області жінку-пішохода збили одразу два автомобілі. Постраждала померла на місці пригоди до прибуття швидкої.

Читайте такожВ Ужгороді Porsche збив 12-річну дівчинку (фото)

Як повідомляє «Думская», інцидент стався на неосвітленій дорозі. За словами очевидців, в районі автобусної зупинки «Фіат» збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Жінка впала, і на неї наїхав автомобіль «Вольво».

Місцеві жителі, як наголошується, кажуть, що аварія сталася через відсутність освітлення на пішохідному переході.

«Траса не оснащена ані світлофором, ані елементарно нормальним освітленням. Я сама щодня стою по 10-15 хвилин перед пішохідним переходом, щоб перейти дорогу. Наїзди в нашому районі не рідкість, хоча смертельних випадків не було давно. Невже мають гинути люди, щоб домогтися справедливості, щоб виділили бюджет на освітлення і світлофор», — процитували журналісти пост жительки Хлібодарського Вікторії Карауш.

Станом на 14:25 місцеві мешканці перекривають Маякську трасу, вимагаючи вирішити питання з освітленням траси та встановленням світлофора. Чекають приїзду чиновників.

Раніше повідомлялося, що медикам не вдалося врятувати 41-річну жительку Біляївського району Одеської області, яка отримала травми після випідання з маршрутки.