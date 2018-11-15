Жінка, яка випала з маршрутки в Одеській області, померла в лікарні (відео)
09:52, 15 листопада 2018Інциденти
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Пасажирка вдарилася головою й отримала тяжку черепно-мозкову травму.
Жінка випала з маршрутки / Скріншот
Медикам не вдалося врятувати 41-річну жительку Біляївського району, яка отримала травми після того, як випала з маршрутки.
Про це повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні, де померла постраждала, передає "Думська".
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Жінка весь цей час перебувала в комі — в результаті аварії 41-річна пасажирка вдарилася головою й отримала тяжку черепно-мозкову травму.
Нагадаємо, інцидент стався 9 листопада, на маршруті №84 Наті-Одеса. Під час повороту під натиском пасажирів, що стояли на задньому майданчику, двері відчинилися, й жінка випала із салону на проїжджу частину.
За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею — порушення правил безпеки дорожнього руху.
В Одесі померла жінка, яка випала з переповненої маршрутки
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