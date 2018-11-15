Жінка, яка випала з маршрутки в Одеській області, померла в лікарні (відео)

Пасажирка вдарилася головою й отримала тяжку черепно-мозкову травму.

Медикам не вдалося врятувати 41-річну жительку Біляївського району, яка отримала травми після того, як випала з маршрутки.

Про це повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні, де померла постраждала, передає "Думська".

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Жінка весь цей час перебувала в комі — в результаті аварії 41-річна пасажирка вдарилася головою й отримала тяжку черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, інцидент стався 9 листопада, на маршруті №84 Наті-Одеса. Під час повороту під натиском пасажирів, що стояли на задньому майданчику, двері відчинилися, й жінка випала із салону на проїжджу частину.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею — порушення правил безпеки дорожнього руху.