Пограбування інкасаторів в Ірпені: поліція затримала підозрюваного та знайшла вкрадені гроші (фото, відео)

Правоохоронці вилучили автомобіль, який зловмисники використали для скоєння злочину, під час його огляду виявлено 5 касет з грошима.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників, які напередодні пограбували інкасаторський автомобіль в Ірпені Київської області.

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Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Київській області.

«Менше доби знадобилося поліцейським Київської області, щоб вирахувати зловмисників, які викрали з інкасаторської машини в Ірпені 5 банківських касет. За інформацією банку, в них було 1,8 млн грн. Наразі гроші вилучено і знаходяться у відділі поліції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль з характерним пошкодженням, на якому тікали грабіжники і зачепили іншу автівку, поліція виявила у Києві. Зловмисники вже встигли замінити номерні знаки. Державні знаки, які бачили під час скоєння злочину, правоохоронці вилучили з каналізаційного люку неподалік виявленого автомобіля.

Крім того, неподалік позашляховика правоохоронці виявили підозрілого чоловіка, схожого на розшукуваного грабіжника.

«Під час особистого огляду у нього з кишені правоохоронці вилучили великі пакети – саме в них зловмисник збирався переносити чималу суму грошей»», - зауважили в поліції.

Правоохоронці вилучили автомобіль, який зловмисники використали для скоєння злочину. Під час його огляду участю працівників «ПриватБанку»» виявлено 5 касет з грошима.

Затриманий чоловік наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що він родом з Житомирщини, має 15-річний «стаж» перебування в місцях позбавлення волі за вчинення розбоїв і грабежів. Востаннє він був засуджений до 10 років за скоєння розбійного нападу на помешкання, господар якого загинув від тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний був звільнений раніше свого терміну за так званим «законом Савченко».

Зараз працівники поліції встановлюють інших осіб вчинення злочину та вживають заходів щодо їх затримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада вранці грабіжники напали на інкасаторський автомобіль «ПриватБанку» в місті Ірпінь Київської області і викрали 1,8 млн грн.

При цьому водій інкасаторської автівки дістав тілесні ушкодження.

Через кілька хвилин після скоєння злочину правоохоронні органи оголосили план «Перехоплення».