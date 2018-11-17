Під Києвом невідомі пограбували інкасаторів, введено план "Перехоплення" - ЗМІ (відео)

З автомобіля було викрадено чотири касети з грошовими купюрами.

У місті Ірпінь на Київщині двоє невідомих пограбували інкасаторів.

Про це поліція Київської області повідомляє у Facebook.

«Сьогодні вранці двоє невідомих викрали з інкасаторського авто чотири банкоматні касети з коштами та зникли на чорному джипі. Сума збитків встановлюється», - сказано у повідомленні.

Пограбування було вчинене на одній з вулиць у місті Ірпінь, коли інкасатор знаходився біля банкомату.

«Машина інкасаторів була відчинена, тож зловмисники без перешкод відкрили дверцята. Всередині авто перебував водій», - додали в поліції.

Введено план «Перехоплення». Тривають розшукові заходи. Найближчим часом буде вирішено питання щодо правової кваліфікації події.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 вересня в центрі Одеси зловмисники скоїли збройний напад на інкасаторів, викравши більше 3 мільйонів гривень.

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За даними поліції, напад було скоєно на співробітників приватної компанії, що проводили інкасацію обмінних пунктів. Вогнепальні поранення ніг під час нападу отримали обидва співробітника (один – в п'яту, другий – в стегно), один із них перебував у важкому стані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Поліція затримала і заарештувала одного з підозрюваних в нападі.