У Дніпрі "замінували" три вокзали та метро

Для обстеження території Центрального залізничного вокзалу було евакуйовано 180 осіб.

Поліцейські попереджають про відпрацювання трьох вокзалів та метрополітену у Дніпрі на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Інформація по мінування надійшла до поліції сьогодні, 21 листопада, о 13.00. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та представники інших служб.

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Наразі вони обстежують приміщення та прилеглу територію Центрального та Південного залізничного вокзалів, автовокзалу та станцій метро. Для обстеження території Центрального залізничного вокзалу було евакуйовано 180 осіб.

Як повідомляв УНІАН, київське метро за чотири роки анонімно "мінували" майже 190 разів.