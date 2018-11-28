У Києві викрили групу торгівців зброєю на чолі з нацгвардійцем

До складу угруповання входив військовослужбовець Нацгвардії, якого затримали під час спроби збуту восьми одиниць вогнепальної зброї.

У Києві Служба безпеки України викрила групу осіб, які торгували вогнепальною зброєю.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Генпрокуратурою.

Так, оперативники спецслужби встановили, що учасники угруповання, до складу якого входив військовослужбовець Нацгвардії, замовляли з-за кордону «комплектуючі» для збирання зброї та отримували їх міжнародними поштовими відправленнями.

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"Зловмисники збирали засоби ураження та реалізовували клієнтам на «чорному ринку», у том числі представникам кримінальних кіл. Середня вартість однієї одиниці зброї становила дві тисячі доларів США", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії у Києві під час спроби збуту восьми одиниць вогнепальної зброї. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ вилучили запчастини до короткоствольної вогнепальної зброї, зокрема, пістолетних затворів, рамок, стволів та магазинів.